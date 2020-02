"Deze ochtend om tien uur konden Club-abonnees hun ticket voor de Bekerfinale kopen. En dat deden ze massaal. Tegen de middag was al meer dan driekwart van alle tickets de deur uit. Vanavond om 20u30 ging het laatste van de 20.000 tickets over de virtuele toonbank. In minder dan twaalf uur werd de Brugse kant van de Heizel gevuld. Thanks Fans, tot op de Heizel!", klinkt het in een korte mededeling van Club.