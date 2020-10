Alle cijfers: nooit eerder zoveel coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Nooit eerder lagen er zo veel coronapatiënten in ons land in het ziekenhuis. Volgens de gegevens van Sciensano zijn dat er op vandaag bijna 6.000. Bekijk hier de cijfers van de verspreiding van het coronavirus in West-Vlaanderen.

Volgens de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano worden momenteel 5.924 bedden in onze ziekenhuizen bezet door COVID-patiënten. Dat zijn er meer dan op 6 april tijdens de eerste golf, toen er sprake was van een recordaantal van 5.759 opgenomen patiënten.

Per dag worden gemiddeld 593 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 86 procent. Op intensieve zorgen liggen volgens de meest recente cijfers 993 coronapatiënten.

Tussen 19 en 25 oktober werden er gemiddeld 14.356 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd, een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Daarmee raakten in totaal al 368.337 mensen in ons land besmet met het virus. In diezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 69 mensen aan COVID-19. Dat zijn er ruim 35 meer tegenover de zeven dagen ervoor. Alles samen bezweken in België al 11.170 mensen aan het virus.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 23,6 procent.

De West-Vlaamse cijfers op kaart

De voorbije twee weken werden er in Roeselare (803), Kortrijk (703), Brugge (686), Menen (629) en Oostende (505) het meest aantal nieuwe besmettingen vastgesteld.

Als we extrapoleren naar 100.000 inwoners, dan staan op vandaag Spiere-Helkijn (2.125), Moorslede (2.045), Menen (1.875), Pittem (1.667) en Ledegem (1.652) er het slechtst voor.

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.