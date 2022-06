In alle comfort douchen en naar toilet in De Panne: changing places ook voor mensen met beperking

Vanaf zaterdag kan je in De Panne gebruik maken van de Changing Places. Dat zijn ruimtes aan het strand waar je je in alle comfort en gratis kan omkleden, naar het toilet kan of zelfs borstvoeding kan geven.

Volgens De Panne is het een primeur in Vlaanderen. De ruimtes zijn ook voorzien voor mensen met een beperking. Zo is er een tiltlift aanwezig. "Geef toe, een dagje strand of een wandeling maken, zijn uitstappen die voor mensen met een beperking niet altijd evident zijn. Daarom wil onze kustgemeente zich inzetten om faciliteiten aan te bieden aan onze inwoners én bezoekers met een beperking", zegt schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren.

Je vindt de Changing Places op het Pierre Bortierplein.