Alle coronacijfers blijven dalen

De coronacijfers blijven allemaal dalen. Het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen per dag is onder de 9.000 gezakt, waar dat er een maand geleden nog meer dan 44.000 waren. Dat blijkt uit de cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 14 tot en met 20 februari werden er elke dag gemiddeld nog 8.998 coronabesmettingen vastgesteld, 38 procent minder dan de week daarvoor.

Van 17 tot en met 23 februari werden er elke dag gemiddeld 186 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, een daling met 27 procent tegenover de week ervoor. Er liggen nu 2.725 patiënten in het ziekenhuis (-19 procent), van wie er 290 intensieve verzorging nodig hebben (-18 procent).

Dagelijks overlijden nog gemiddeld 38 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een daling met 18 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land 30.076 coronaoverlijdens geregistreerd.

West-Vlaamse cijfers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Mesen, Houthulst, Ruiselede, Langemark-Poelkapelle en Kortemark.

Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere daling. Op 23 februari lagen er 292 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 16% minder dan de week ervoor. Nationaal is er een daling met 19%. Van die 292 zieken liggen er 23 op intensieve zorgen. 8 van hen worden beademd.