Alle gemeenten werken samen voor 'coronaproof' zomeraanbod

Elke gemeente voorziet een recreatief aanbod binnen het kader van de coronamaatregelen voor de zomer. Dat aanbod wordt samen met enkele coronaproof provinciale activiteiten en uittips gebundeld onder de campagne 'Ik zomer West-Vlaams'.

"Heel wat West-Vlamingen zullen de vakantie in eigen provincie doorbrengen en ook voor bezoekers in eigen land wilden we de gemeenten steunen om een aanbod uit te werken", vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert. Daarvoor trekt de provincie 1 euro per inwoner uit, in totaal dus 1,2 miljoen euro. Het aanbod bevat verschillende activiteiten waaronder fietstochten, openluchtcinema, leesstraten, kunsttuinen en mini-concerten.

Het volledige aanbod van de gemeenten en de provinciale initiatieven zijn vanaf eind juni te vinden op www.ikzomerwestvlaams.be.