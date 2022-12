Leerlingen die op de bus zijn aangewezen om het centrum te bereiken vrezen dat ze hun verdere bus aansluiting zullen missen. Maar de belbus blijft rijden.

Vanaf 1 januari geldt in Waregem: geen bussen meer door het centrum. Daarvoor zijn de straatjes in het hart van de stad te smal. Bovendien steeg het aantal bussen de laatste jaren in het centrum En dat is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid. De maatregel moet voor een betere doorstroming van het andere verkeer zorgen.