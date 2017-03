Alle ogen morgen gericht op zaak kasteelmoord

Na heel wat incidenten, vertragingen en een onderzoek dat vijf jaar duurde moeten vier verdachten zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden. De ogen zullen morgen vooral gericht zijn op dokter André Gyselbrecht uit Ruiselede. Hij zou de opdracht gegeven hebben voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Maar volgens de man zelf wou hij hem enkel een lesje leren na een incestincident van Saelens. De huisarts klopt bij zijn goeie vriend Pierre Serry uit Aalter aan die contacten heeft in het criminele milieu om uitvoerders te vinden voor zijn plan.

"Opdracht volbracht"

Lange tijd bevestigt Serry dat de huisarts zijn zoon enkel een lesje wou leren. Maar uiteindelijk wijzigt hij zijn verklaring: André Gyselbrecht heeft hem wel degelijk gevraagd Stijn Saelens te doden. Serry kan uiteindelijk via de derde beklaagde Evert De Clercq uit het Nederlandse Zeeland een uitvoerder strikken. De man die het fatale schot lost in het kasteel van Wingene is terminaal ziek. De Nederlander is intussen gestorven, maar zijn neef staat wel terecht. Franciscus Roy Larmit, de vierde beklaagde, is mee met zijn oom op die bewuste 31 januari 2012. Naar eigen zeggen kent hij het plan niet, maar hij helpt wel om het lichaam te begraven bij de chalet van Pierre Serry in Aalter.