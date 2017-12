Alle verdachten blijven in cel voor moord Middelkerke

Twee andere betrokkenen blijven ook een maand langer in de cel, maar zij worden enkel verdacht van lijkverberging. De politie van Middelkerke onderwierp in de nacht van woensdag op donderdag in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden aan een controle. Het levenloze lichaam van een 36-jarige Oostendenaar werd ontdekt in de koffer van de wagen. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen verminkt. Over het motief voor de feiten bestaat nog veel onduidelijkheid.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Julien B. en Alain D. werden net als Romuald V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkverberging. Het is niet duidelijk hoe de feiten in de caravan zich precies hebben afgespeeld. De bestuurster en een passagier beweren dat ze op vraag van de andere verdachten vanuit Namen naar Middelkerke kwamen om 'een probleem op te lossen'. Kelly D. en Bruno C. werden enkel aangehouden voor lijkverberging.

Geen onbekende voor gerecht

De drie hoofdverdachten zijn Walen die al een tijd in Middelkerke wonen. Vooral Julien B. is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Zo belandde hij eind augustus in de cel voor een straatoverval op de Markt van Middelkerke. In dat dossier werd hij twee maanden later onder voorwaarden vrijgelaten door de raadkamer.

De advocaten van Kelly D. en Bruno C. drongen aan op de voorwaardelijke vrijlating van hun cliënten. "Haar verdere aanhouding is absoluut niet noodzakelijk voor de openbare veiligheid. Ze is meegesleurd in een verhaal waar ze niks mee te maken heeft", aldus meester Pieter Filipowicz, die beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Romuald V. belde D. op, maar beweert dat hij met de moord zelf niets te maken heeft. "Hij heeft de feiten zien gebeuren, maar van actieve deelname is geen sprake", zegt zijn advocaat Walter Damen.

Julien B. en Alain D. zijn deze week urenlang herverhoord. Hun advocaten willen echter niet in detail treden over eventuele bekentenissen. "Mijn cliënt heeft verklaringen afgelegd over zijn aandeel in de feiten", aldus meester Fabienne De Smet, advocate van D.

