Alle verdachten langer in cel voor moord Middelkerke

Een andere verdachte blijft in de cel op verdenking van lijkverberging.

De politie van Middelkerke controleerde in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden. Daarbij werd het levenloze lichaam van een 36-jarige Oostendenaar ontdekt in de koffer. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen verminkt. Over het motief voor de feiten bestaat echter nog veel onduidelijkheid.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Julien B. en Alain D. werden, net als Romuald V., door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkververberging. Het is niet duidelijk hoe de feiten in de caravan zich precies hebben afgespeeld. Romuald V. houdt in elk geval vol, dat hij slechts getuige was van de feiten en het slachtoffer met geen vinger aanraakte.

Een probleem oplossen

Het was uiteindelijk wel V. die een vriendin optrommelde om "een probleem op te lossen". Kelly D. zakte samen met haar vriend Bruno C. vanuit Namen af naar Middelkerke. Zij worden enkel verdacht van lijkverberging.

De aanhouding van de drie hoofdverdachten werd vrijdagmiddag met een maand verlengd. Ook Bruno C. blijft zeker een maand langer in de gevangenis. Kelly D. verschijnt pas binnen twee weken opnieuw voor de raadkamer, nadat ze vorige maand tevergeefs beroep aantekende tegen de verlenging van haar aanhouding.

