Alles ligt stil bij Bombardier

Morgen is er een stakingspost voorzien en worden de poorten van het bedrijf geblokkeerd. Woensdagmorgen zitten vakbonden en personeel opnieuw samen. Vrijdag werd op een bijzondere ondernemingsraad een herstructurering aangekondigd die 160 vaste en 40 tijdelijke jobs bedreigt.



Aan het overleg nemen morgen de federale ministers Kris Peeters (Werk) en François Bellot (Mobiliteit), Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits deel, zo verduidelijkte het kabinet-Peeters. "Deze ochtend hebben we nog een personeelsvergadering om nog eens dieper in te gaan op de intentieverklaring van vorige week. Daarna zal het personeel gevraagd worden terug naar huis te gaan", aldus Freddy Bakker, van de socialistische vakbond ABVV. Hij voorspelt dat er deze week heel weinig activiteit zal zijn. "Dinsdag staan we al zeker piket zodat er niemand het bedrijf in kan", vult Steven Bogaert van ACV Metea aan.



Dinsdag hebben de mensen van Bombardier afspraak op het kabinet van minister Peeters in Brussel met ministers van de federale en Vlaamse regering. Later deze week zullen wellicht gesprekken opgestart worden tussen de sociale partners en de lokale directie van Bombardier Brugge.

Niet gewerkt

"Tot woensdagochtend 9.30 uur zal er al zeker niet gewerkt worden. Dan hebben we opnieuw een personeelsvergadering waarbij we het personeel zullen inlichten over onze ontmoeting op het kabinet van minister Peeters", aldus Bogaert. De kans dat het werk dan hervat zal worden, hangt af van de uitkomst van het overleg. Als het aantal ontslagen niet kan terug gedrongen worden, of er geen ander nieuws uit de bus, komt zullen de acties wellicht voort gezet worden.



"De mensen hebben afgelopen weekend alles een beetje kunnen laten bezinken, maar verwerkt is het zeker niet, zeker voor de mensen op de getroffen afdelingen. Voor hen is het heel hard", aldus Bakker. Vorige week kondigde de Europese directie van de Canadese groep aan dat 200 banen bedreigd zijn, waarvan 160 vaste medewerkers. Bombardier wil onder meer de ruwbouwafdeling sluiten en de leiding van de Brugse site overdragen aan het Franse Crespin.