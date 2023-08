"Alles zwol op, ik kon moeilijker ademen": maatregelen tegen Aziatische hoornaar blijken nodig

De Aziatische hoornaar is echt wel een gevaarlijk beestje. Vorige week raakte een 78-jarige vrouw uit Zedelgem maar net op tijd met de helikopter in het ziekenhuis, en ook voor Jacques Lemaitre uit Anzegem was een hoornaarsteek bijna fataal.

Jacques uit Anzegem is vorige week nog gestoken door een hoornaar, toen hij aan het werk was. Hij begon zich snel slecht te voelen. "Na een minuut of vijf begon mijn achterhoofd op te zwellen, en ik voelde dat daar iets was gebeurd. Dat kwam meer naar beneden, en ik voelde zelfs mijn lippen opzwellen. Ik kon ook moeilijker ademen. Dat ging wel snel."

Al 60 koninginnen

De pijn werd erger en erger, en Jacques zocht dan toch maar een dokter op. Die belde onmiddellijk de MUG, en dat werd zijn redding. Jacques is niet het enige slachtoffer van zo'n steek. Veel gemeenten hebben al maatregelen genomen. In Zwevegem werken ze met vallen. "We hebben tot nu toe 60 koninginnen gevangen," zegt Rutger Davidt van de Groendienst. "Hier zijn ook al een aantal nesten geruimd. Negen, gisterenavond nog een onder een lantaarnpaal."

De provincie coördineert nu de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Door die samenwerking kan de burger een hoornaarsnest gratis komen weghalen. Want dat blijkt dus nodig.

