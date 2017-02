Allochtonen vinden sneller werk in Brugge

De tewerkstellingsgraad bij die groep ligt meer dan 10 % hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden. Vooral laaggeschoolden zijn zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Zes op de tien inwoners in Brugge van niet-Belgische afkomst zijn aan het werk. Geen enkele centrumstad kan zo’n resultaat voorleggen. En dat heeft veel met de aanpak te maken zegt Carl Beernaert van dienstenboetiek Alfathuis. Eén op vier van zijn werknemers is van vreemde origine. "Wij hebben een zeer goede ervaring met die mensen. De communicatie vinden wij belangrijk. We gaan hen sterk ondersteunen dat ze Nederlands leren en dat proberen te verbeteren. En het tweede is professioneel werken. Wij zetten sterk in op opleiding".