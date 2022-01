Almaar meer scholen sluiten (deels) door omikron, clb's vragen versoepeling quarantaineregels

Zij pleiten ervoor om de quarantaineregels voor scholen te versoepelen en alleen leerlingen met symptomen thuis te houden. Heidi Puype van Vrij CLB De Havens: "We vreesden dat omikron voor veel meer ziekenhuisopnames zou zorgen, vooral op intensieve zorgen, maar dat is gelukkig niet het geval. Ook in de woonzorgcentra valt het mee. Dus pleiten we ervoor dat ook leerlingen die besmet zijn, maar geen symptomen hebben, naar school mogen."

In Noord-West-Vlaanderen waar het Vrij CLB De Havens actief is is 98 % van de leerkrachten gevaccineerd. In de secundaire scholen is 87 % van de leerlingen gevaccineerd. ‘Dat is een andere situatie dan voor de vakantie. Dus zouden we willen dat de quarantaineregels aan gepast worden’, aldus nog Heidi Puype.

Het gevaar bestaat dat de virus dan nog veel sneller gaat circuleren, dat nog meer leerkrachten uitvallen en scholen alsnog gesloten moeten worden. ‘Dat moeten we erbij nemen’, aldus Puype. ‘Zoals de situatie nu is mogen we kinderen niet onnodig in quarantaine houden’. Vooral in het secundair onderwijs gaat het mentaal welzijn van de leerlingen erop achteruit.

Deze scholen sluiten (deels)

Eind vorige week was het Don Boscocollege in Kortrijk de eerste school die de beslissing nam om voor de komende twee weken opnieuw over te stappen op afstandsonderwijs. De leerlingen van die school zijn al zeker tot en met 28 januari thuis. Eén op vier van de leerkrachten moest er ziek thuis blijven en meer dan 100 jongeren waren al besmet. (Lees verder onder de foto)

Afgelopen maandag volgde de Rhizo-scholengroep in Kortrijk dat voorbeeld. Uit voorzorg, omdat de school teveel besmettingen vaststelde. Die school schakelt ook zeker deze week al over op afstandsonderwijs. Intussen heeft ook het Guldensporencollege Campus Kaai in Kortrijk beslist om voor een aantal klassen in de derde graad over te stappen op afstandsonderwijs. (Lees verder onder de foto)

Het volledig vernieuwde VTI in Brugge neemt een beetje een valse start. Vorige week maandag kwamen de leerlingen voor het eerst in hun nieuwe schoolgebouw. Gisteren kwam Minister voor Onderwijs Ben Weyts er nog langs. Het is meteen voor even het laatste 'wapenfeit' op de nieuwe school. Want het VTI sluit de deuren voor de rest van de maand. Eén op vijf van de leerlingen moet er al thuis blijven. De school telt 1200 leerlingen en 180 leerkrachten. (Lees verder onder de video)