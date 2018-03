Alpro Wevelgem zoekt 133 extra krachten na forse investering

Alpro, producent van plantaardige voedingsproducten, kent de jongste jaren een forse groei. De voorbije vijf jaar investeerde de groep 350 miljoen euro waarvan 250 miljoen euro in Wevelgem. Dat ging gepaard met 500 bijkomende jobs, waarvan 320 in België. Dat samen is goed voor een verdubbeling van productiecapaciteit op de Wevelgemse site.

Nieuw magazijn en innovatiecentrum

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar plantaardige producten en een duurzame groei te verzekeren stak Alpro 40 miljoen euro in de bouw van een nieuw magazijn en een innovatiecentrum in Wevelgem. Het bedrijf gaat daarvoor nog eens op zoek naar 133 extra krachten, waarvan 33 techniekers en 100 operatoren. "Een hele uitdaging, zeker gezien de arbeidskrapte in de regio", aldus Sven Lamote. "We zijn een aantrekkelijke werkgever en voorzien zelf in een opleiding van 6 maanden. Voor iedereen, van schoolverlaters tot hoogopgeleiden, hebben we plaats."

De oproep komt er dus naar aanleiding van de officiële opening van het nieuwe gedeelte. Zo kwam er een geautomatiseerd magazijn bij van 120 meter lang en 45 meter hoog, goed voor 30.000 palletten, waarvan 6.000 gekoelde. Er is ook ruimte voor 10.000 palletten voor verpakkings- en onderzoeksmateriaal. Op jaarbass zullen 750.000 palletten de fabriek verlaten.

Daarnaast kwam er ook een innovatiecentrum van 1.445 m², waardoor de capaciteit verdubbeld werd. In het centrum is er onder meer een testkeuken, een proefruimte en een onderzoekslaboratorium. "We willen ook de samenwerking aangaan met universiteiten. Ons innovatiecentrum biedt ruimte aan jonge studenten om hier nieuwe producten te ontwikkelen, te testen en te produceren", aldus Lamote. "Zo hebben we onlangs een plantaardig ijsassortiment gelanceerd. Dat is hier ontwikkeld en gemaakt."

Alpro maakt deel uit van de groep Danone en telt in Europa 1.200 werknemers. In 2016 draaide het bedrijf een omzet van 555 miljoen euro.