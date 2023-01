"Als gelaarsde kat in hondversie": man dumpt 11-jarige Cesar

In Oostende heeft een man een jack russell gedumpt aan dierenasiel Het Blauwe Kruis. In een begeleidend briefje schrijft hij dat het hondje zich gedraagt als “de gelaarsde kat maar dan in hondversie.”

Vanmorgen vroeg, voor openingstijd, bond de eigenaar zijn hond aan de poort. In een warrig briefje schrijft hij dat hij ten einde raad is, en dat de 11-jarige Cesar -zo heet het beestje- andere honden en zelfs kinderen aanvalt. “Hij is als de gelaarsde kat in hondversie”, schrijft hij.

Het asiel luidt voor de zoveelste keer de alarmbel. Steeds meer eigenaars brengen hun huisdier binnen, en op een steeds bottere manier. Over de poort gooien, aan de poort vastbinden, het gebeurde al vaker. Deze maand alleen al waren er bovendien 10 aanvragen voor afstand van een hond. Het asiel vraagt om structurele oplossingen van de overheid.