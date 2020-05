Alsnog 30 maanden effectief voor jonge drugsdealer uit Ardooie

In eerste instantie was Lander A. veroordeeld tot straffen met uitstel, maar hij lapte zijn voorwaarden meermaals aan zijn laars.

Xtc & cannabis

Tijdens een groot drugsonderzoek vonden de speurders het nummer van Lander A. in de gsm van een Nederlandse dealer. Samen met een kompaan zou hij als minderjarige ongeveer 10.000 xtc-pillen en acht kilogram cannabis aan de man gebracht hebben. A. werd wel enkel vervolgd voor de paar honderd pillen die hij in zijn eerste weken als meerderjarige verkocht had.

Op 12 februari 2018 veroordeelde de Brugse strafrechter hem tot 18 maanden celstraf met uitstel, gekoppeld aan strenge voorwaarden. In een ander dossier kreeg de jongeman uit Ardooie op 3 juni 2019 een bijkomende voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden opgelegd.

Het slachtoffer van een 'bad trip' op een studentenkot in Gent had verklaard dat hij de xtc-pillen bij Lander A. had gekocht. Volgens het openbaar ministerie dealde de beklaagde toen ook ketamine, LSD en MDMA.

Hervallen

Het parket vroeg recent om de probatievoorwaarden in beide zaken te herroepen. A. was ondertussen meermaals hervallen in zijn druggebruik en lapte ook enkele andere voorwaarden aan zijn laars. Zo werden de verplichte urinecontroles niet uitgevoerd.

De beklaagde stuurde trouwens ook naar de zitting zijn kat.