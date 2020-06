Alternatief cultureel zomerprogramma in Oostende

In Oostende pakken de verschillende professionele cultuurhuizen met een alternatief zomerprogramma uit. Er komt geen gewone editie van Theater aan Zee, maar wel een programma samengesteld door de verschillende cultuurhuizen. Dat zijn Theater Aan Zee, Kaap, CC De Grote Post, Klein Verhaal en Mu.Zee. Onder één noemer zullen ze vijf weken lang cultuur brengen in parken en pleinen en in de wijken. Weg van de drukke zeedijk en het strand.