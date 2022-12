Alternatief stikstofplan Boerenbond: "Stopvergoeding voor wie geen opvolging heeft"

Vlaamse boeren die ouder zijn dan 50 jaar en geen opvolger hebben, krijgen in het alternatieve plan van de Boerenbond de keuze tussen stoppen tegen een vergoeding of hun vergunning laten lopen tot ze 65 zijn. "Dan moeten ze vlak voor hun pensioen geen loodzware investeringen meer doen, maar houdt het voor hen wel op als ze 65 zijn," zegt voorzitter Lode Ceyssens. "Boeren die wel een opvolger hebben, komen terecht in de groep overblijvers die zich aan haalbaardere reductiedoelstellingen moeten houden."

Het belangrijkste instrument om de nieuwe doelstellingen te halen, is wat de Boerenbond 'landbouwemissierechten' noemt. Zoals in het Europese handelssysteem van CO-rechten zouden boeren hun uitstoot met de aan- of de verkoop van zulke stikstofrechten in regel moeten brengen. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens maakt zijn voorstel de komende weken over aan de Vlaamse regering.