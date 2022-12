Alternatieven voor schaatspistes in Waregem en Kortrijk

De ijspiste op de Markt in Waregem is vervangen door een rolschaatspiste. De ijspiste trok over de hele eindejaarsperiode zo’n 15.000 schaatsers, maar dat zal dit jaar wellicht anders zijn, denkt schepen Kristof Chanterie. "Laat ons hopen dat we de volgende keer opnieuw een ijspiste kunnen leggen. Hopelijk zijn de energieprijzen dan weer naar een normaal niveau gezakt. We gaan het moeten afwachten."

Kortrijk heeft ook al de ijspiste geschrapt en vervangen door een doolhof als alternatief. In zowel Kortrijk als Waregem zijn er ook andere mogelijkheden om te genieten van de kerstsfeer.