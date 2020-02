Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust onderzoekt of er ook alternatieven zijn voor de typische zandopspuitingen aan onze kust.

Zo denkt het Agentschap aan een extra duin die dijken beschermt tegen stormen of aan een grotere hoeveelheid zand waardoor de werken minder vaak moeten gebeuren. Na de zomer wordt er vanop zee alweer 5 miljoen kubieke meter zand aangevoerd naar Knokke-Heist. Het project kost 26 miljoen euro en is het grootste in 40 jaar tijd.