Altijd minstens 1 spoorweg open in Bissegem

Vanaf 7 maart tot en met juni 2017 is Bissegem aan de beurt. Aanvankelijk was in de planning voorzien dat de werken ernstige gevolgen zouden hebben voor het verkeer, want het was de bedoeling om drie spoorwegovergangen tegelijkertijd af te sluiten. Dat betekende dat alle weggebruikers zouden omgeleid worden via R8 en Kortrijk. Buurtbewoners hadden daar maar weinig begrip voor. Maar de stad Kortrijk voerde onderhandelingen met Infrabel waardoor de verkeershinder drastisch vermindert.

Gefaseerd

Nu zullen de drie overwegen nooit gelijktijdig afgesloten worden. De overweg in Bissegemsestraat gaat dicht van 7 maart tot 6 mei. De overweg in de Gullegemsesteenweg gaat 2 dagen dicht: van 9 maart om 7 uur tot en met 10 maart om 22 uur en de overweg in Heulsestraat gaat dicht op 10 maart om 22 uur tot 29 april. Pas in mei wordt de spoorovergang in de Gullegemsesteenweg vernieuwd. Op die manier blijft altijd minstens één van de twee belangrijkste spoorwegovergangen open.