"Altijd paraat om te helpen": immens verdriet bij familie verongelukte vriendinnen

De twee vrouwen uit Wevelgem en Menen die in Rome zijn omgekomen bij een verkeersongeval, waren zelf uitgestapt om hulp te bieden. Voor hen was al een ander ongeval gebeurd. Een auto reed de twee vriendinnen in volle vaart aan, de chauffeur reed daarna door.

De man is gisterenmiddag pas opgepakt. De twee slachtoffers waren op reis in Italië. Ze waren hier graag gezien en laten een grote leegte na bij familie en vrienden.

(lees verder onder de foto)

"Gestorven door iets wat ze beste kon"

Ongeloof en véél verdriet om het plotse afscheid van Jessy Dewildeman en haar vriendin Wibe. Ze kwamen zaterdagavond om, bij een ongeval op de snelweg in de buurt van Rome.

"Ze is gestorven door iets wat ze het beste kon, en dat was mensen helpen", zegt Jason Dewildeman, de broer van Jessy.

Jessy en Wibe zijn inderdaad op weg met de taxi, als ze de chauffeur vragen om te stoppen. Er is net een ander ongeval gebeurd en de twee twintigers uit Menen en Wevelgem willen helpen.

"Dat was Jessy. Ze stond voor iedereen paraat, Jessy wilde iedereen helpen", vertelt Eveline Derumeaux , de mama van Jessy.

"Trip was cadeau"

Maar het noodlot slaat dus toe: een auto die in volle vaart voorbijraast rijdt hen aan. Een tragisch einde voor de twee vriendinnen, graag gezien in hun buurt.

"Jessy heeft die trip cadeau gekregen van een klant bij wie ze ging poetsen. Ze kon kiezen waar ze heen wilde, maar ze wilde absoluut naar Rome, eens de stad Rome gaan bezoeken."

Het ongeval beroert ook vanmorgen nog de Italiaanse media, want de bestuurder rijdt na het ongeval gewoon door: de politie kan hem pas gisterenmiddag oppakken.

"Het is een schande. De afloop was misschien hetzelfde geweest als hij gestopt was, maar het respect is volledig weg als je doorrijdt."

(lees verder onder de foto)

School & restaurant in rouw

Wibe is een oud-leerlinge van de Rhizo Hotelschool in Kortrijk. Op de Facebookpagina van de school staat een rouwbericht. Ook bij restaurant Casa Mundo in Menen wordt verslagen gereageerd.