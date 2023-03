Alveringem enige West-Vlaamse gemeente die niet aangesloten is op BE-Alert

In West-Vlaanderen is nog maar één gemeente niet aangesloten op BE-Alert, het platform waarbij inwoners via sms op de hoogte gebracht worden van een noodsituatie. Voorlopig is het gemeentebestuur van Alveringem niet van plan om in te stappen.

Het project BE-Alert bestaat nu bijna zes jaar. Intussen zijn 63 van de 64 gemeenten in onze provincie aangesloten op het platform. In 2021 stond de teller nog op drie.

"Geen meerwaarde"

Steden en gemeenten die BE-Alert ondertekenen, kunnen iedereen die in de buurt van een incident is verwittigen via sms. Het gemeentebestuur van Alveringem blijft echter bij haar standpunt en is niet van plan om in te stappen. Volgens hen zien zij geen meerwaarde in het platform en vinden ze dat het gratis moet aangeboden worden.

131.000 West-Vlamingen

In 2022 werd BE-Alert twintig keer ingezet voor noodsituaties en twaalf keer bij waakzaamheden zoals storm of gladheid. Op dit moment zijn 131.000 West-Vlamingen oftewel een vijfde van alle huishoudens aangesloten op BE-Alert. Dat is een stijging met 10.000 adressen ten opzichte van 2021.