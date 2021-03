Alwéér: 15 studenten Europacollege betrapt op lockdownfeestje

Donderdagavond betrapte de politie voor de zoveelste keer studenten van het Europacollege op een lockdownfeestje in de Brugse binnenstad.

Zo'n 15 studenten van het Europacollege hielden donderdagavond een lockdownfeestje in een studentenresidentie langs de Oliebaan in Brugge, vlakbij het Groot Seminarie. De 15 aanwezigen kregen elk een boete van 250 euro. De rector van het Europacollege, Federica Mogherini, neemt ook nog bijkomende sacties voor de hardleerse studenten. Het is namelijk niet de eerste keer dat studenten van het Europacollege lockdownfeestjes organiseerden.

Eerder vandaag maakte het parket dat er gisteren ook al twee lockdownfeestjes in Brugge waren stilgelegd. Er werden zo'n 27 aanwezigen beboet, de twee organisatoren riskeren voor de rechtbank tot 4000 euro te moeten betalen.

Lees ook: