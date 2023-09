Alweer aanvraag voor windmolens langs Noorderring, en alweer meteen protest

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 10 oktober, en er is meteen al protest van de buurt. Volgens Aspiravi zouden de molens voldoende ver staan van woningen en belangrijk erfgoed. Maar dat spreekt het actiecomité Frontwind Irish Cemetery tegen: “De windmolens zouden langs weerszijden van het New Irish Farm Cemetery bevinden, de militaire begraafplaats gelegen vlakbij de fietstunnel onder de Noorderring. De turbines hebben een tiphoogte van 200 meter en zouden geplaatst worden op enkele honderden meters van de woonzone in Sint Jan, het Jan Yperman Ziekenhuis en het geplande stadspark in Sint Jan. Dit is onbegrijpelijk. De slagschaduw kan zich uitstrekken tot meer dan 2 km. Vooral ’s morgens en ’s avonds, wanneer de zon lager staat, kan de slagschaduw zeer ver reiken.”

Momenteel is een openbaar onderzoek lopende waar bezwaren kunnen geformuleerd worden. Aspiravi houdt een infoavond op woensdag 20 september in CC Het Perron in Ieper. Het actiecomité Frontwind Irish Cemetery plant een informatieavond op dinsdag 26 september in Sint Jan.