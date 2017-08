Alweer brand gesticht in Oostende

In Oostende is dinsdagavond brand gesticht in de tuin van een woning. De nacht daarvoor kreeg Oostende ook al met vier brandstichtingen te maken. Er werd toen één persoon opgepakt en aangehouden.

In de nacht van maandag op dinsdag werden twee vuilnisbakken en twee voertuigen in brand gestoken. Tijdens één van die branden merkte de politie op dat een vrouw zich verdacht gedroeg. De 60-jarige Waalse woont bovendien in het appartementsgebouw in de Leopold III-laan waar vorige week al brand werd gesticht. In de fietsenstalling werden toen twee fietsen helemaal vernield. Karin V. werd dinsdag in de vooravond aangehouden door de onderzoeksrechter.

Uitgerekend op dat moment ontstond brand in de tuin van een woning in de Verenigde Natieslaan. De brand aan het tuinmeubilair werd volgens het parket sowieso aangestoken. De politie voert een grondig onderzoek, maar er zijn nog geen verdachten opgepakt.

De afgelopen maanden regende het relatief kleine brandstichtingen in Oostende. Zo werd Pascal M. (51) vorige week al voor de tweede keer aangehouden voor brandstichtingen in een parkeergarage onder het Mijnplein. Zijn twee medeverdachten zijn wel weer op vrije voeten. M. wordt trouwens ook verdacht van een rol in twee brandstichtingen in het leegstaande gebouw van de vroegere Vercaemerschool. Ook in verschillende andere zaken van brandstichting werd de ware toedracht nog niet achterhaald.