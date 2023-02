Alweer ongeval op E17 in Kortrijk: avondspits staat vast

Een ongeval op de E17 in Kortrijk-Zuid stuurt de avondspits opnieuw in de war. Richting Frankrijk lopen de wachttijden al op tot 40 minuten.

Het ongeval gebeurde in Kortrijk-Zuid in volle avondspits, en dat leidde meteen tot een lange file, al vanaf Deerlijk. Ondertussen is alleen de rechterrijstrook nog versperd maar de wachttijden zijn dus opgelopen tot 40 minuten, vanaf Deerlijk richting Frankrijk.

Er gebeuren geregeld ongevallen op de E17 richting Frankrijk. Het is er nu drukker omdat de aansluiting van de R8 met de A19 dicht is. Daardoor moet alle verkeer voor Ieper ook via de wisselaar in Aalbeke met elke dag files -en ongevallen- tot gevolg.