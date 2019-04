'Alweer vertraging voor werken aan verkeerswisselaar R8/A19'

De verbeteringswerken lopen alweer vertraging op. Ondanks het feit dat de plannen voor de werken al bijna twintig jaar oud zijn, blijft de startdatum onbekend. De grondverwerving is volop aan de gang, maar van een aanbesteding is nog geen sprake. “Voor de werken werd nog geen omgevingsvergunning aangevraagd” zegt Tine Soens, Vlaams parlementslid, “het zal dus nog even duren voor er een structurele oplossing komt voor dit gevaarlijke punt.” Die omgevingsvergunning werd oorspronkelijk voorzien voor eind 2017.

“Naast de timing is ook het kostenplaatje een grote onbekende” vult Maxim Veys (gemeenteraadslid Kortrijk, sp.a) aan. In november 2017 vond nog een infomarkt plaats voor omwonenden en geïnteresseerden, toen werd uitgegaan van werken die in 2020 zouden afgerond zijn. Die deadline zal niet gehaald worden. We zien ook in de begroting dat enkel in 2020 middelen worden voorzien. Eind 2019 starten zal dus óók niet gebeuren.

De inrichting van de verkeerswisselaar is moeilijk leesbaar en veroorzaakt een slechte doorstroming op de R8. Jaarlijks veroorzaakt het punt tientallen ongevallen. Gisteren nog reed er een vrachtwagen zich vast. “In het nieuwe plan verdwijnen de twee kruispunten met verkeerslichten en komt er een volwaardige wisselaar in de plaats” aldus Veys, “een stuk veiliger dus.”

