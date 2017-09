Alweer wissel bij Groen in Roeselare

Bert Wouters is sinds 2013 voorzitter van Groen Roeselare en zal dat ook blijven tijdens zijn invalbeurt als raadslid.

Claus Demeersseman was tijdelijk vervanger van Leen Sercu die volop werkt aan haar herstel. Maar door promotie op het werk moet nu ook hij vervangen worden. “Als gemeenteraadslid wil ik meer zijn dan een poppetje dat elke maand een avondje komt stemmen,” verklaart Claus zijn beslissing. “Voor iemand die in ploegen werkt is dit niet evident, maar tot voor kort kon ik nog makkelijk wisselen met collega’s wanneer ik raadszittingen of een andere belangrijke vergadering had. Nu krijg ik echter de kans om bij Poco Loco door te groeien naar een leidinggevende functie en dat betekent dat ik onlosmakelijk verbonden ben aan mijn ploeg.”