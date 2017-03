Alweer zwaar ongeval op E40 in Beernem

Op de E40 richting kust was eerder al een file ontstaan na een ongeval. Een vrouw botste met een bestelwagen op een vrachtwagen in de staart van de file. In het voertuig bevonden zich ook twee kinderen van de vrouw. De peuter raakte slechts lichtgewond, de baby bleef ongedeerd. Hun moeder zat wel een hele tijd gekneld en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert echter niet in levensgevaar.

Door het ongeval was de E40 in Beernem een tijdje volledig afgesloten. Rond 12 uur kon de linkerrijstrook opnieuw gebruikt worden. Om 12.40 uur waren alle rijstroken weer vrijgegeven.

Op de plaats van het ongeval zijn er werken aan de gang, het is al het derde ongeval ter hoogte van Beernem deze week.