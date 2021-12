Op pensioen gaan is niet makkelijk, want z’n job was ook z’n hobby, en ook het afscheid van de trouwe klanten valt Noël zwaar. Maar op 82-jarige leeftijd is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

"Dagelijks komen de mensen naar mij, eventueel met een cadeautje of met drinkgeld voor al het werk dat ik gedaan heb. Deze voormiddag kwam hier nog een vrouw en ze wou een selfie", lacht Noël.