Het was vandaag dag van de ambachten. Bijna 700 ambachtslieden zetten over heel Vlaanderen de deuren open van hun atelier.

Zo kon je in onze provincie leren over glassmelten of juwelen maken. In Brugge kon je zelfs papier scheppen. Dat is een traditionele manier van papier maken.

Piet Moerman ontdekte papierscheppen toen hij met zijn ouders op reis was in Frankrijk. Hij doet het nu een jaar of twintig in bijberoep. Voor de dag van de ambachten stelt hij zijn atelier open voor alle geïnteresseerden. "Ik geef graag workshops en daarnaast heb ik ook mijn eigen wenskaartenlijn", aldus Pieter Moerman.