Ambassadeurs wandelen voor vrede in de Westhoek

Oxfam Peacewalker is een unieke wandeltocht. In teams van vier stappen de deelnemers 42,2 kilometer over een historisch parcours vol herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Daar krijgen ze tien uur de tijd voor. Bovendien zamelt elk team minstens 750 euro in ten voordele van projecten van Oxfam-Solidariteit.

Met dit initiatief vraagt Oxfam-Solidariteit aandacht voor haar wereldwijde werk voor mensen in conflictsituaties en vluchtelingen. Aan het einde van het parcours kregen de wandelaars ook gezelschap van vijf ambassadeurs van strijdende partijen in WO I: Groot-Brittannië, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland. De ambassadeurs wandelen samen de laatste vier kilometer vanaf de Pool of Peace tot aan het Iers Vredespark in Mesen.

Deze Memorial Walk vindt plaats op een symbolisch moment: net voor de honderdste verjaardag van de Slag om Mesen (7 juni 1917).