Ambiance aan zee in het Witte Paard Blankenberge

Het Witte Paard in Blankenberge brengt vandaag de première van "Ambiance aan Zee", de nieuwe revue van Jacky Lafon.

De hele zomer is zij het middelpunt van een spektakel met dans, humor en optredens van Vlaamse schlagerzangers zoals Laura Lynn. Een revueshow uit de oude doos die zeer in de smaak valt bij het enthousiaste publiek. Grappen en grollen met een pikant kantje. Dat is haar handelsmerk.

Voor Laura Lynn is zo’n revueshow een nieuwe uitdaging die ze helemaal ziet zitten. Dit seizoen pakt het Witte Paard in Blankenberge uit met een middagvoorstelling van "Ambiance aan Zee". In de avondvoorstelling Imagination ligt het accent meer op het showspektakel.