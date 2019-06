Ambities Vanderjeugd: 'boze' Tommelein reageert dan toch

Francesco Vanderjeugd stelt zich openlijk kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD. Hij verwacht daarbij steun van zijn mentor Bart Tommelein. Die lijkt nochtans zelf een mogelijke kandidaat-voorzitter te zijn. Wellicht is hij daar dus niet gelukkig mee.

"Iedereen heeft het recht"

Maar Tommelein wil voorlopig niet reageren op de kandidatuur van zijn 'poulain': 'Iedereen heeft het recht om zijn kandidatuur te stellen. De verkiezingen voor voorzitter en partijbestuur zijn pas in 2020. Ik zal nu geen reacties geven'.

"Ja hij was boos"

Vanderjeugd geeft intussen toe dat Tommelein 'not amused' was toen hij zijn kandidatuur aankondigde. "Ja, hij was boos", aldus Vanderjeugd. "Hij ziet dat natuurlijk vanuit zijn kant. En als je verschilt van mening, kan het al eens botsen", klinkt het. Vanderjeugd hoopt wel dat Tommelein zich achter zijn verhaal en kandidatuur schaart. "Het lijkt me niet onverstandig dat we aan hetzelfde zeel trekken", aldus Vanderjeugd. Wat als Tommelein zelf een gooi wil doen naar het voorzitterschap? "Ik kan van hem niet eisen om dat niet te doen. Wie zou ik zijn om hem te zeggen dat hij dat niet mag doen?".

"Steun hem 100%"

Mercedes Van Volcem: “Ik steun de kandidatuur van Francesco 100%. Ik vind dat hij een goed buikgevoel heeft, hij is een atypische politicus. Ik ben ervan overtuigd dat hij zowel jong als oud achter zich kan krijgen. Open VLD is soms te kil, en Francesco kan een warm verhaal brengen.”

