Ambulancier laat patiënt in ziekenwagen achter

Het gaat om een ziekenwagen die door een privébedrijf was ingeschakeld. De werknemer was nog niet lang in dienst en zou weggelopen zijn tijdens een transport tussen de ziekenhuizen van Leuven naar Kortrijk. De patiënte zou uiteindelijk door een andere ambulance naar de bestemming gebracht zijn. De uitbater kon de locatie van het voertuig bepalen, verwittigde de politie en stuurde een andere ambulance naar de locatie. Het is niet duidelijk wat de ambulancier juist bezielde, maar de man zou psychische problemen hebben.