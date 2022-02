Ambulancier slachtoffer van agressie tijdens interventie in Kuurne

Zaterdagnacht rond half een is een ambulancier in elkaar geslagen na ruzie bij een interventie op het marktplein van Kuurne. Er werden twee verdachten gearresteerd, zij werden deze namiddag na verhoor weer vrijgelaten. Burgemeester Francis Benoit uit zijn verslagenheid in een facebookpost.

Zaterdagnacht moest een ambulance ter plaatse komen op het marktplein van Kuurne voor een man uit Harelbeke die gewond geraakte bij een caféruzie. Het slachtoffer moest met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht worden voor verdere verzorging, maar zijn partner mocht niet meerijden met de ziekenwagen. Een koppel dat bevriend was met het slachtoffer, dat tevens sterk onder invloed was, kon zich niet vinden in de maatregel. De twee deelden één van de ambulanciers verschillende stevige klappen uit. Hij liep daarbij een hersenschudding op, en is enkele dagen werkonbekwaam.

De verdachten werden gearresteerd, maar konden deze middag pas verhoord worden. Deze nacht waren de twee te sterk onder invloed om verklaringen af te leggen. Intussen werden beide verdachten vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek.

Burgemeester Francis Benoit, die ook voorzitter is van hulpverleningszone Fluvia en politiezone VLAS, tilt enorm zwaar aan de feiten, blijkt uit een facebookpost (zie hieronder).

