Amerikaanse ambassadeur is ook officieel ambassadeur Paardevisser

Hij is officieel ambassadeur geworden van de Koninklijke Orde van de Paardevisser en woonde ook een demonstratie bij van de paardenvissers in Oostduinkerke.

De ambassadeur is sterk geïnteresseerd in erfgoed en ging graag in op het voorstel van de Orde van de Paardevisser.