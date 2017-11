In het woonzorgcentrum De Oever In Oostnieuwkerke bij Staden is de Amerikaan Matthew Lussenhop aangekomen.

De diplomaat is zaakgelastigde bij de Amerikaanse ambassade in België. Hij komt er het rouwregister ondertekenen voor Ann-Laure Decadt, de 31-jarige vrouw die eerder deze week omkwam bij een terreuraanslag in New York. Daar was ze samen met haar moeder en zuster op een citytrip.

Op tien november zal er een wake worden georganiseerd ter nagedachtenis van het slachtoffer.

