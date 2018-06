Amerikaanse oorlogsgraven krijgen meter of peter

Het eerste adoptiecertificaat van het Adopt a US Tommy Program is uitgereikt in Ieper. Dat is een certificaat dat gegeven wordt aan de adopter van een Amerikaans oorlogsgraf.

Het Adopt a US Tommy Program is een vervolg op een eerder project in Waregem. Na het bezoek van Barack Obama in 2014 lanceerde ‘The American Legion’ een project waarbij je een oorlogsgraf kon adopteren. De 360 graven in Waregem waren toen in een mum van tijd geadopteerd. Omwille van dat succes breidt ‘The American Legion’ dat project nu uit naar Ieper.

Met het peterschap willen de initiatiefnemers meer te weten komen over de gesneuvelde soldaten. Iedereen die wil, kan een graf adopteren. Geïnteresseerden kunnen terecht op de Facebookpagina ‘Adopt a US Tommy’. Er zijn nog ongeveer 500 graven.