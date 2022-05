Stichtster Conny Vandendriessche blijft ook zelf aandeelhouder.

Het verhaal van House of HR spreekt tot de verbeelding. In 1995 start Conny Vandendriessche, vorig jaar nog in de bloemetjes gezet door Unizo, met een uitzendkantoor in Roeselare: Accent Interim. Dat groeide uit tot een bedrijf met 700 kantoren. De baas nu is Rika Coppens, Vandendriessche is bestuurslid.

