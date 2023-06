Amika verlaat Plopsaland en verhuist naar Alveringem

Plopsaland De Panne heeft aangekondigd dat Amika, het witte paard uit de gelijknamige jeugdserie, niet langer in het pretpark verblijft. De gezondheid van het 27-jarige paard verslechterde snel vanwege COPD, een zware longaandoening. In overleg met de dierenarts vond Amika een nieuwe thuisbasis bij zijn voormalige verzorger in Gijverinkhove in Alveringem. Amika herkende zijn oude verzorger onmiddellijk en kon met zijn tevredenheid geen blijf.

Vanwege zijn unieke karakter besliste Plopsa om Amika niet te vervangen. De thuisbasis van het witte paard, de Big & Betsy Hoeve, zal herdacht worden om het boerderijleven in het park in stand te houden.