Amper 3 van de 41 trajectcontroles in West-Vlaanderen werken

De Open Vld-lijsttrekkers Bart Tommelein (Vlaams) en Vincent Van Quickenborne (federaal) willen dat het probleem zo snel mogelijk aangepakt wordt.

Enkel de drie trajectcontroles in Aartrijke en Waregem blijken te werken in de provincie, maar volgens Van Quickenborne is de problematiek niet uitsluitend West-Vlaams. "Het is niet enkel hier. Over heel Vlaanderen zijn er problemen met trajectcontroles", zegt de burgemeester van Kortrijk.

Onder meer in zijn stad stellen zich problemen. "Ook wij hebben als stad geïnvesteerd in een trajectcontrole langs de N50 tussen Bellegem en Kooigem van 170.000 euro. Die moest al actief zijn in oktober 2018, maar ze werkt nog steeds niet", zegt Van Quickenborne. "Ik vraag constant aan Proximus, waar we een contract mee hebben, om het probleem op te lossen maar er komt niets van. We worden van het kastje naar de muur gestuurd en ik ben dat grondig beu." Volgens de burgemeester gaat het om een gevaarlijk verkeerspunt. "Er zijn daar het laatste jaar 17 ongevallen gebeurd en er vielen zelfs 3 dodelijke slachtoffers."

Voor dit concrete geval zegt Proximus dat het telecombedrijf "gedaan heeft wat we moesten doen". "De federale politie draagt nu de verdere verantwoordelijkheid", klinkt het. De federale politie wenste niet te reageren.

Bekijk ook