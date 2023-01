Amper 5 procent fietspaden veilig in West-Vlaanderen

Van de eenrichtingsfietspaden langs de Vlaamse ­gewestwegen voldoet amper 5,4 procent aan de nieuwe ­normen uit het Fietsvademecum. In onze provincie is dat 5,5%.

In het Fietsvademecum, dat midden vorig jaar nog grondig geüpdatet werd, zijn strengere ­normen voor fietspaden vastgelegd. Zo moeten fietspaden langs de Vlaamse wegen voortaan minstens 2 meter breed zijn in ­elke rijrichting. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg, blijkt dat amper 5,4 procent van de eenrichtingsfietspaden langs de gewestwegen aan die norm ­voldoet. Voor dubbelrichtings­fiets­paden gaat het om 11,4 procent. Die zijn minstens 3 meter breed.

De fietspaden in de provincie Vlaams-Brabant scoren het slechtst. Amper 2,8 procent van de eenrichtingsfietspaden voldoet daar aan de norm. Ook Oost-Vlaanderen scoort met 3,4 procent slecht. Limburg (5 procent) en West-Vlaanderen (5,5) vormen de middenmoot. De eenrichtingsfietspaden in de provinie Antwerpen zijn ­gemiddeld genomen het breedst. 9,6 procent van de 1.309 kilometer fietspad is er 2 meter of breder.

"Breed en vrijliggend"

"Willen we de veiligheid van ­onze fietsers garanderen zijn ­veilige fietspaden cruciaal", zegt Lambrecht. "Maar dat betekent dat ze breed genoeg en vrijliggend moeten zijn. Helaas voldoet vandaag maar een klein deel van onze fietspaden aan die nieuwe norm, ondanks de hoge budgetten die de ­afgelopen jaren naar fietsinfrastructuur gingen. Wil Vlaanderen zijn eigen opgestelde norm halen, is er nog veel werk voor de boeg."