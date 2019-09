Amper twee controles op de R8

Er waren de afgelopen zes maanden amper twee bemande controles op de R8, de ring rond Kortrijk. De maximumsnelheid is er verlaagd, van 120 naar 90 kilometer per uur, en controles waren nochtans aangekondigd.

Groen-raadslid David Wemel kaart de zaak aan op de gemeenteraad van Kortrijk. Hij pleit voor meer controles. Het stadsbestuur gaat mee in zijn vraag, maar zou liever flitspalen zien. Schepen van mobiliteit Weydts geeft nog mee dat ook een verlaging van de maximumsnelheid op een stuk van de E17 nog niet uitgesloten is. Vlaanderen wilde daar eerst niet in mee gaan. Maar een delegatie buurtbewoners trok naar het kabinet van Ben Weyts. Een volgende Vlaamse regering zou misschien wel open staan voor een verlaging tot 90 kilometer per uur.

Lees ook: