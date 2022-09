Amper vijfde van tickets Kookeet verkocht: Brugge geeft event "alle kansen"

Er is nog geen stormloop op de ticketverkoop voor het culinaire festival KOOKEET. Voor de tiende editie dit weekend in de tuin van het Grootseminarie in Brugge is nog geen vijfde van de tickets verkocht.

32 Brugse chefs nemen deel aan KOOKEET dit weekend, maar de tegenvallende ticketverkkoop is toch een domper. Slechts 2500 van de 15000 tickets zijn de deur uit. Al liggen de chef-koks daar niet echt wakker van.

"Ik sta er eigenlijk niet echt bij stil," zegt Stefan Vandaele van de Broodsmid. "Het zou natuurlijk heel leuk zijn als het volle bak is. Is het iets minder, dan is dat natuurlijk jammer. Maar we doen ons werk met veel passie en plezier."

Energieprijzen ook thema

De energieprijzen zijn wel een thema komend weekend want chefs, maar ook bakkers bijvoorbeeld, krijgen tegenwoordig maandelijks een gepeperde stroomfactuur in de bus. "We denken toch - als het zo blijft - een dag extra te sluiten om die energie te kunnen sparen," zegt Vandaele .

"Geef concept alle kansen"

De stad merkt ook de tegenvallende ticketverkoop voor KOOKEET, maar paniek is er nog niet. "Koken kost letterlijk en figuurlijk geld," zegt schepen Franky Demon. "Ik geef het absoluut alle kansen, ik duim voor dit weekend en nadien gaan we natuurlijk evalueren."

OOKEET is er van zaterdag tot en met maandag.