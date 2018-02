Anderlecht verdrinkt in Versluys Arena

Oostende, onder kersvers voorzitter Peter Callant, kreeg al na zeven minuten spelen een owngoal cadeau. Leander Dendoncker kopte een voorzet van Aleksandr Bjelica in eigen doel. Ook bij het tweede doelpunt rommelde het in de Anderlecht-defensie. Antonia Milic (16e) profiteerde toen paars-wit er niet in slaagde een Oostendse hoekschop weg te werken.

In de tweede helft miste Kenny Saief de aansluitingstreffer. Zijn vrije trap spatte uiteen op de deklat. Een drietal minuten later kreeg Anderlecht bijna het deksel op de neus. Fernando Canesin besloot de aflegger van Richairo Zivkovic over doel en liet zo na zijn ex-ploeg knock-out te slaan. In de 72e minuut kwam RSCA met een man minder te staan. Toen Zivkovic alleen de diepte in kon snellen, trok Dendoncker hem neer, wat hem rood kostte. De kopbal van Lukasz Theodorcyk op de paal en daarbijhorende gemiste rebound van Josué Sa waren illustratief voor de pechdag die Anderlecht aan de kust beleefde.

Anderlecht, dat al vier wedstrijden niet meer kon winnen, is 3e met 46 punten. Oostende (29 punten) klimt voorlopig over Lokeren, Zulte Waregem en Moeskroen naar de 11e plek. Moeskroen en Lokeren moeten zondag nog aan de bak tegen respectievelijk Standard en Charleroi.