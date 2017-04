Nederlands leren door vrijwillig stage te lopen in de sector waar je later aan de slag wil gaan.

Dat is wat een vijftal anderstalige cursisten van de Open School Kortrijk-Roeselare op dit ogenblik doen. Want Nederlands op de werkvloer is nog altijd anders dan wat je leert op de schoolbanken. Wij gingen kijken bij het woonzorgcentrum Remigius in Pittem, waar Emebet, een jonge vrouw uit Eritrea, haar Nederlands bijschaaft. Emebet combineert haar lessen Nederlands met een halftijdse job bij een dienstenchequebedrijf . Maar ze droomt van een job in de zorgsector.