André Gyselbrecht verlaat voor eerst sinds lang gevangenis

De voormalige dokter André Gyselbrecht uit Ruiselede, heeft vanmorgen voor het eerst sinds lang de gevangenis verlaten. Gyselbrecht is veroordeeld tot 21 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens.

André Gyselbrecht kreeg de toestemming om nu en dan de gevangenis te verlaten, onder strenge voorwaarden. Dat besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent enkele weken geleden. Vanmorgen heeft de voormalige dokter de cel voor het eerst sinds lang mogen verlaten om te werken.

Niet meer als arts werken

Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) stapte André Gyselbrecht rond 6.30 uur vanmorgen de Gentse gevangenis buiten. Zijn zoon Peter wachtte hem op in de wagen.

Anrdé Gyselbrecht kan niet meer als arts aan de slag omdat hij geschrapt werd door de Orde der Artsen na zijn veroordeling. Volgens HLN gaat hij werken in de farmaceutische sector in de regio Brugge.

Opdrachtgever van de Kasteelmoord

Op 31 januari 2012 werd Stijn Saelens doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht heeft de moord "besteld" bij een Nederlandse huurmoordenaar via een tussenpersoon.

Hij had het bijzonder moeilijk met de plannen van Saelens om met zijn gezin naar Australië te verhuizen. Bovendien beschuldigde hij zijn schoonzoon van seksueel misbruik met zijn kleindochter.

BEKIJK DE REPORTAGE OVER 10 JAAR KASTEELMOORD DOOR DE OGEN VAN RUISELEDE: