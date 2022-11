André Gyselbrecht zit straf verder uit met enkelband

Gyselbrecht, de voormalige dokter uit Ruiselede, mocht de gevangenis de voorbije maanden al regelmatig verlaten.

Op zijn vraag heeft de strafuitvoeringsrechtbank goedgekeurd dat hij de rest van zijn straf thuis mag uitzitten met een enkelband. Die zou vandaag geplaatst zijn. Hij wordt opgevolgd door een justitieassistent.

Kasteelmoord

De 72-jarige André Gyselbrecht werd in 2019 tot 21 jaar gevangenis veroordeeld voor zijn aandeel in de Kasteelmoord.

Volgens de rechtbank had hij opdracht gegeven voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Die werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene.

